本名陳宣裕的藝人NONO遭網紅「小紅老師」指控多次性侵、騷擾她及多名年輕女子，估計有20多名女性受害，小紅老師不滿NONO案發後，神隱迄今不承認也不道歉，6月30日到台北地檢署提告NONO涉嫌性騷擾、性侵未遂等罪。北檢上月分「他案」偵辦，據了解，由於小紅老師指控NONO侵犯的被害人至少25人，檢方今指揮婦幼隊搜索NONO位於北市內湖住處，查扣NONO的3C用品，並傳喚NONO說明。NONO下午1時10分被移送北檢複訊，檢察官訊後認為NONO涉嫌重大，但無羈押必要，諭知NONO交保50萬元。

NONO案今日北檢指揮臺北市政府警察局婦幼隊執行搜索3處（含公司、住家），本案目前陸續有多名被害人提出告訴，今日檢察官於搜索結束後，傳喚陳姓被告到署訊問，訊問後命具保新臺幣50萬元。

1名女模6月19日在網路爆料，曾遭NONO在車上強吻，NONO澄清「沒有印象」後，網紅小紅老師21日舉行記者會，進一步說明自己遭NONO伸魔爪的經過，也爆料其他女性受害過程，估計有逾20名女性受害。

網紅小紅老師6月29日再於臉書發文，不滿NONO至今都「不承認、不道歉」的態度，痛批NONO「截至目前的加害者，就屬你最可恥」，並於30日下午到台北地檢正式提告NONO，讓一切進入司法程序。她說，目前至少有25人被害。