網紅艾麗莎(Alyssa McKay)在TikTok上擁有逾1030萬名粉絲追蹤，人氣不俗。她在粉絲數量逐漸上升時，接受了其他人的建議，做了隆胸手術，讓原先約是AA的上圍升級至C罩杯。豈料她見到術後成果後，卻感到後悔，直言：「討厭自己的胸部。」

綜合《太陽報》、《紐約郵報》等外媒報導，艾麗莎過往相當滿意自己的胸部，也並未對其發表過負面的評論。但隨著粉絲數量逐漸上升，有人建議她進行手術以便「在社群平台上看起來更上相、漂亮」，且她當時也相當喜歡知名網紅金卡戴珊（Kim Kardashian）的豐胸及美臀，認為她的模樣是那時的美容流行趨勢，因而做出決定，花了7000美元(約新台幣22.16萬元)的費用動刀。

然而，艾麗莎術後卻陷入了焦慮，據報導，她表示：「在最初一年半的時間內，我討厭我的胸部。」透露其看起來很假、巨大，以至於讓她感到不舒服，更開始進行更多與容貌相關的手術，舉凡提眉手術、上眼瞼成形術等，以匹配自己的身材。此外，她也多次在社群上更新術後的護理及保養的模樣。

事實上，艾麗莎過往曾在社群平台上以影片的形式吐露術後心聲，直言自己雖然很滿意手術的結果，但仍希望自己能將步調慢下來，「重新思考手術是否是我真正想做的事情，或者我只是認為我需要某種外觀。」並向粉絲們呼籲「自愛」的重要，勸告女性們在做出動整容手術的決定前，一定要三思而後行，「永遠為自己考慮，因為『過度在意他人的看法』會對你的精神健康造成損失」