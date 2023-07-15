韓國34歲女星高恩雅2005年以演員身分正式出道，早年在許多影視作品都能見到她的身影，近年則活躍於綜藝節目，還與家人們在YouTube自創頻道分享日常。高恩雅過去坦承自己「整形失敗」，長期飽受後遺症所苦，在忍了10多年，最近花約新台幣80萬元動手術治療，大方曬出鼻腫術後照，引起討論。

高恩雅2005年曾以連續劇《黃金蘋果》中的金寶成為家喻戶曉的女演員，之後雖然幾乎年年都有電影或電視劇演出機會，卻始終沒有大紅；直到前幾年開始高恩雅活躍於綜藝，爽朗又不造作的性格，相當有觀眾緣，她還與家人們一起創立YouTube頻道，弟弟也是明星，為男團MBLAQ成員Mir。

高恩雅大方曬出做完手術虛弱的模樣。（圖／摘自高恩雅YouTube）

沒想到高恩雅日前在YouTube頻道的影片中，提到自己10多年前整形失敗，鼻子有了嚴重後遺症，讓她生活受到不少影響，所以決定花費約新台幣80萬元治療，針對鼻子動刀；她也大方公開術後照，鼻子腫起來還用膠帶固定住，整個人也顯得很虛弱。

事後高恩雅透露收到粉絲們的鼓勵讓她很感動，也覺得自己的決定沒錯，還笑說最近跟鄰居打招呼，對方居然表示差點認不出來，讓她頗為煩惱。