據兒盟今天公布的調查網路使用時間指出，平均每日4.6小時，一週高達32.2小時，相較2020年兒盟調查一週27.2小時，增加許多，等於扣除其上學的時間，等於回家時間幾乎都在上網，可以想見不用上學的長假期間，兒少使用3C上網的時間一定大幅增加。

兒盟本次調查發現，兒少上網主要使用平台為YouTube，其次皆為社交平台，依序為Instagram、Messenger、Facebook以及抖音（74.2％、71.9％、68.2％、58.6％），皆有過半的使用率；據兒盟調查顯示，有39.4％的兒少認為「和一個陌生人在網路上聊得很愉快，我就覺得是朋友」，相較2020年的調查21.8％明顯成長超過逾16％，顯見兒少對陌生網友的戒心下降，相對較容易相信陌生網友，在網路世界的風險因此增加許多，

針對網路危機，兒盟調查也發現，平均每5個就有1個以上兒少曾被詐騙（22.8％）。最常見狀況是「購買的商品跟網路圖片落差大」有超過一半（58.6％），其次是「誤點開釣魚(或詐騙)的網址」佔37.2％；21％曾遇過網友特殊要求，其中59％被網友要求交往；全體兒少中有33.1％是給「私人用的IG或LINE帳號」比例最高，其次為「真實姓名」24.7％、「個人照片」22.5％以及「就讀的班級或學校」14.1％。

兒盟發言人李宏文說，部分兒少在面對面情境下無法發展正常的人際關係，卻能在網路虛擬的情境中建構渴望的人際交流與溝通。藉由網路匿名性的特性、兒少可尋求情感的寄託或慰藉，因此只要網友表現出友善、關懷，極易贏得其信任，相對地也提高成為網路受害者的可能性，將自己陷入險境而不自知。

此外，本調查也發現兒少網路安全知識來源主要是「Google搜尋」佔71.9％，其次為「老師」69.7％及「家長」65.1％，都有六成以上的比例，再其次為「YouTube／抖音」有53.0％。

兒盟呼籲，建議政府成立兒少網安專責單位，增加人力編制及獨立經費預算，並參考英國網路安全委員會，建立跨域整合政府、執法單位、企業及第三部門的機制，全面性保障兒少網路安全。