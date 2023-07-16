時隔5年，大陸全國網路安全和資訊化工作會議14日至15日召開，中共中央總書記習近平對網路安全和資訊化工作做出重要指示，明確提出「十個堅持」重要原則。陸媒指出，習的重要指示除明確堅持正能量是總要求外，更首次明確指出要建設忠誠乾淨擔當的網信工作隊伍。

大陸首次召開全國網路安全和資訊化工作會議是在2018年4月20日至21日。此後，中共二十大報告中指出，加快建設製造強國、品質強國、航太強國、交通強國、網路強國、數位中國，網路強國位列其中。

陸媒報導，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇出席了今年大陸全國網路安全和資訊化工作會議並講話，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席會議並傳達了習近平重要指示；中共中央政治局委員、中宣部部長李書磊發表總結講話。

習近平在重要指示中明確提出「十個堅持」重要原則，包括堅持黨管互聯網，堅持網信為民，堅持走中國特色治網之道，堅持統籌發展和安全，堅持正能量是總要求、管得住是硬道理、用得好是真本事，堅持築牢國家網路安全屏障，堅持發揮資訊化驅動引領作用，堅持依法管網、依法辦網、依法上網，堅持推動構建網路空間命運共同體，堅持建設忠誠乾淨擔當的網信工作隊伍。

《北京青年報》微信公眾號「政知見」觀察指出，這次「十個堅持」中明確，堅持正能量是總要求、管得住是硬道理、用得好是真本事。報導指，近日，大陸多部門先後出台新舉措，「淨化網路空間」。

7月10日，中央網信辦發文，對各地網信主管部門提出13項加強「自媒體」管理的工作要求，包括加強資訊真實性管理；完善謠言標籤功能；規範帳號運營行為；限制違規行為獲利；完善粉絲數量管理措施；加大對自媒體所屬MCN（聯播網）機構管理力度；嚴格違規行為處置等。

另外，今年4月，大陸公安部網安局部署開展為期100天的網路謠言打擊整治專項行動。7月4日，公安部發布消息稱，專項行動開展以來，截至目前，公安機關共偵辦網路謠言案件1600多起，清理網路謠言資訊42萬多條，關停或禁言造謠傳謠網路帳號1萬多個，並依法對造謠傳謠線民進行查處。

另外，「政知見」注意到，這是中共高層首次明確指出要建設忠誠乾淨擔當的網信工作隊伍。而在今年5月，中央宣傳部副部長、國家網信辦主任莊榮文調研泉州網信工作時對網信工作提出要求時表示，要加強黨的建設、建強政治機關，在打造忠誠、乾淨、擔當的網信鐵軍上更進一步、更上層樓。