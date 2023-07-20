中美重開氣候談判之際，中共總書記習近平相隔5年再度召開全國生態環境保護大會，強調中國承諾的「雙碳」目標確定不移，但達到的路徑、方式、節奏和力度「決不受他人左右」。他指出，今後5年是「美麗中國建設的重要時期」，要打好污染防治攻堅戰，中共中央、國務院近期將作出系統部署，各地區各部門要不折不扣貫徹落實，並制定「地方領導幹部生態環境保護責任制」，獎懲分明。

中國全國生態環保大會17日至18日在北京召開，中共政治局7常委全部出席。會議召開期間，正值美國氣候問題特使克里訪華，和北京重開停頓近一年的談判。綜合各方分析，克里此行有3個目標：提高中國的減排責任；要求中國為應對氣候變化支付更多資金；要求中國不能再以「發展中國家」的身分參與國際應對氣候變化談判。

據新華社，習近平在生態環保大會上發表講話稱，過去10年，中國推進生態文明建設，實現「由被動應對到主動作為」的重大轉變，「承擔大國責任、展現大國擔當」。中國承諾的「雙碳」目標（2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和）是確定不移的，「但達到這一目標的路徑和方式、節奏和力度則應該而且必須由我們自己作主，決不受他人左右。」

國務院總理李強周二會見克里時，同樣表達了類似觀點，認同中美等各國需加緊合作應對氣候變化，但要遵守「共同但有區別的責任」原則，發達國家應「帶頭減排、盡早兌現資金承諾」，發展中國家則作出「力所能及的貢獻」。

這是2018年後北京再度舉辦全國生態環保大會。習近平重申，生態文明建設是「關係中華民族永續發展的根本大計」，中共18大以來開展的一系列工作，「決心之大、力度之大、成效之大前所未有」，「經過頑強努力，我國天更藍、地更綠、水更清」，「成為新時代黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革的顯著標誌」。

不過，習近平指出，中國生態環境保護結構性、根源性、趨勢性壓力尚未根本緩解，今後5年是美麗中國建設的重要時期，要把建設美麗中國擺在強國建設、民族復興的突出位置。中共中央、國務院近期將作出系統部署。地方各級黨委和政府要堅決扛起政治責任，抓緊研究制定地方黨政領導幹部生態環境保護責任制，建立覆蓋全面、權責一致、獎懲分明、環環相扣的責任體系。