澎湃新聞報導，大陸人力資源和社會保障部21日2023年第二季新聞發布會上公布，今年上半年人力資源和社會保障工作堅持穩中求進、開拓創新，各項重點工作進展順利，主要指標符合預期，其中上半年城鎮新增就業678萬人，完成全年目標57％。

人社部新聞發言人陳峰表示，就業方面，堅持把穩就業作為重大政治任務，積極構建高品質充分就業工作體系，優化調整穩就業政策措施，延續實施一次性擴崗補助政策，突出重點群體，加強職業技能培訓，提升就業服務水準，就業局勢保持穩定。1-6月，城鎮新增就業678萬人，完成全年目標的57％。6月大陸城鎮調查失業率為5.2％，低於預期控制目標。6月底脫貧人口務工規模3259萬人。

在社會保障方面，重點改革穩步實施。養老保險全國統籌扎實推進，上半年調劑資金1630億元（人民幣，下同）。個人養老金制度和新就業形態就業人員職業傷害保障試點持續推進。城鎮職工基本養老金待遇調整工作穩妥實施。截至6月底，大陸全國基本養老、失業、工傷保險參保人數分別為10.57億、2.4億、2.94億人，基金累計結餘7.95兆元，社保卡持卡人數達13.74億人，同比均增加。

同時，健全完善職稱制度體系，職稱評審資訊化建設加快推進，組織開展新一輪享受政府特殊津貼人員選拔。技能人才隊伍建設持續加強，召開高技能人才表彰大會，積極營造技能成長、技能報國良好氛圍。指導地方合理調整最低工資標準，明確在高等學校、科研院所開展薪酬制度改革試點。推進新時代和諧勞動關係創建活動，印發新就業形態勞動者勞動契約和書面協議訂立指引，發布新就業形態勞動爭議典型案例，開展農民工工資爭議速裁庭建設專項行動，勞動關係總體保持和諧穩定。全面完成人社資訊化便民服務創新提升行動，啟動實施數位人社建設行動，便民服務水準不斷提升。