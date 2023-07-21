澎湃新聞21日報導，據新華社20日報導中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央財經委員會主任習近平下午主持召開中央財經委員會第二次會議，「聽取了……中央財辦（中央農辦）、國家發展改革委關於加強耕地保護和鹽鹼地綜合改造利用的彙報。」顯示，中共中央農辦和中央財辦的關係變了。

此前，中共權威消息公開報導中，中央財辦、中央農辦是以並列關係出現的。例如6月26日，中央財辦、中央農辦、農業農村部、國家發展改革委4部門印發《關於有力有序有效推廣浙江「千萬工程」經驗的指導意見》的通知。再如7月5日，新華社刊發《造就萬千美麗鄉村 造福萬千農民群眾——中央財辦、中央農辦負責人就＜關於有力有序有效推廣浙江「千萬工程」經驗的指導意見＞答記者問》一文。

1993年5月19日，中共中央決定成立中央農村工作領導小組，作為中共中央領導農村工作、農業經濟的議事協調機構。中央農村工作領導小組成立之初，並無獨立的日常辦事機構，直到2004年，中央農村工作領導小組開始單獨下設辦公室，即中央農辦。

中央財辦曾與中央農辦的人員「合署辦公」、交叉任職，例如，時任中央財辦副主任陳錫文就兼任過中央農辦主任一職。

自2018年機構改革明確「中央農村工作領導小組辦公室設在農業農村部」以來，農業農村部部長韓長賦、唐仁健先後擔任中央農辦主任。

另據2019年8月19日起施行的《中國共產黨農村工作條例》介紹，中共中央設立中央農村工作領導小組，在中央政治局及其常務委員會的領導下開展工作，對黨中央負責，向黨中央和總書記請示報告工作。中央農村工作領導小組發揮農村工作牽頭抓總、統籌協調等作用，定期分析農村經濟社會形勢，研究協調「三農」重大問題，督促落實黨中央關於農村工作重要決策部署。中央農村工作領導小組下設辦公室，承擔中央農村工作領導小組日常事務。