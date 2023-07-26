林右昌主持中央災害應變中心杜蘇芮颱風第6次工作會報。（王揚傑攝）

中央災害應變中心指揮官內政部長林右昌今（26）日下午主持杜蘇芮颱風第6次工作會報，據氣象局指出，杜蘇芮暴風圈已於今天下午3時接觸南部陸地，移動速度從每小時12公里增為16公里，暴風半徑略縮小為280公里。林右昌表示，今天晚上到明天上午，應該是這次颱風影響台灣最嚴重的時段，各地的風雨都會逐漸增強，民眾務必提高警覺。

據統計，杜斯瑞颱風至今晚6時已造成土石崩落、路樹倒塌及積淹水等一般災情74件，停電1萬4307戶，已修復1萬3964戶，發布土石流黃色警戒370條，入夜後台東縣卑南鄉、延平鄉、鹿野鄉、海端鄉、池上鄉、關山鎮及花蓮縣秀林鄉、萬榮鄉、光復鄉、玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉等地區可能達紅色警戒發布標準。

此外，高雄市、台東縣、花蓮縣及屏東縣等10縣市劃為警戒區域824處，已疏散撤離968人，開設收容所計19處，收容安置215人；警戒期間進入山地管制區及國家公園民眾計4120人，經勸阻未入山2030人，入山2090人已2087人下山，3人在山區住宿無安全疑慮，目前無人員傷亡及農業損失。

會報後林右昌裁示，雖然杜蘇芮強度略為減弱，範圍縮小到280公里，不過預期在入夜之後，各地的風雨都會逐漸增強，尤其累計雨量第2名到第9名都落在花蓮縣，所以災害風險都可能大幅上升，建議提早進行預防性疏散。包括宜蘭、花蓮、台東、高雄、屏東的山區，因為降雨量開始變大，有可能成為坡地易致災區，相關單位要預置部署待命搶修的能力和機具。

林右昌表示，颱風移動了之後，除了以上縣市之外，澎湖及金門的影響會開始加劇，提醒相關縣市進行警戒區的劃設作業，並落實勸導和管制的作為。