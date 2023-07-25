颱風「杜蘇芮」將襲台，高雄市長陳其邁今日主持高雄市災害應變中心，表示周四是影響最大一天，於明天決定是否放颱風假。而陳其邁也表示，因杜蘇芮路徑未經過中央山脈，完整性較高，風力會比過去颱風都強，呼籲民眾除了注意淹水外，更要注意風力災害。

陳其邁表示，杜蘇芮自2016年颱風莫蘭蒂後，首個路徑比較沒有經過中央山脈的颱風，因此颱風完整性比較高，風力會比過去的來的大。故特別提醒民眾，除了注意淹水外，對於風力災害也要特別提高警覺，包括一些招牌、廣告物、樹木等部分，要特別注意。

陳其邁指出，最新資料顯示山區可能在三天內累積高達700毫米，有3195位左右的保全對象，均完成名單確定、相關安置所的準備。而像明霸克露橋等便橋或者山區易坍塌的路段，可能會造成橋梁、道路地基的流失，導致道路中斷，已確保物資運送無虞，能夠避免因道路中斷，造成當地民眾生活不便，也對於孕婦、受傷、洗腎等族群做撤離。

低窪地區淹水的部分，陳其邁表示，他也請環保局、水利局、工務局，務必完成側溝和主要河川落葉、垃圾等障礙物清除，對於一些重要的交通路段以及如地下道、橋梁等低漥淹水熱區，務必加設抽水機，第一時間就能夠排除整個積淹水的狀況。

另外，關於民眾最關心的颱風假，陳其邁表示，周三入夜後就會比較嚴重，所以周四是否會放假，會在明天來做判斷。停課都有一定的SOP跟標準，市府也會比較謹慎，因為杜蘇芮跟過去較不同，這次風會比較大，所以在風力的部分，假如現有按照氣象局的路徑、風力範圍預估，周四可能是受影響最大的一天。