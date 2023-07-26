根據大陸國家發改委微信公眾浩指出，在6月中旬已累計下達2023年度以工代賑中央投資計畫78億元（人民幣，下同）基礎上，再新增31億元。截至目前已聯合大陸財政部共下達109億元，帶動地方各類資金27億元，支持地方實施以工代賑項目2710個。後續項目實施後，將發放勞務報酬超過30億元，吸納帶動項目地農村群眾30萬人實現就地就近就業，拓寬農村勞動力，實現促進困難群眾就業增收。

此外，新一筆的31億元預算內，將投資下達22個中西部省份，共支持地方實施559個以工代賑項目建設，吸納近10萬農村脫貧人口和其他低收入群體參與工程項目建設，發放勞務報酬超過10億元，勞務報酬占中央投資比例達33％，人均增收1萬多元。

據了解，本批新增下達中央預算內投資計畫突出3方面政策要求。第一是聚焦困難地區重點群體。全部投向欠發達地區，重點傾斜和優先支持832個脫貧縣、國家鄉村振興重點幫扶縣、革命老區、產糧大縣、受自然災害影響較大地區以及易地扶貧搬遷後續扶持任務較重地區。

第二是確保項目能夠迅速開工建設，第三是確保發揮實效。在計畫下達檔文件中，要求各地認真學習借鑒浙江「千萬工程」經驗案例。

大陸國家發改委指出，下一步將立足當前就業形勢，把解決群眾就業增收問題作為以工代賬工作的出發點和落腳點，督促指導地方加快以工代賑的開工進度。