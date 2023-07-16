美國在台協會（AIT）爭取擴建引發討論，外交部今天表示，網路再傳惡毒謠言，指AIT要求援用鴉片戰爭方式割讓「租界」，外交部除將報案處理，也提醒民眾不要受騙。

AIT爭取擴建，地點選在台北市內湖國中金湖校區2.6公頃的國中用地，外交部日前表示，全案仍在研議中。不過網路近日傳出各種謠言，包括指AIT要求總統蔡英文，援用清朝鴉片戰爭和英國簽訂不平等條約方式，把內湖土地以99年期割讓成為美國在台灣的租界。

外交部發布新聞稿指出，網傳文章又是一次穿鑿附會、牛頭不對馬嘴的惡毒假訊息，全篇除了幾個機構名稱及人名外，其他內容全是無稽的謊言與荒誕的邏輯。

外交部表示，任何國家的駐外機構需要在台灣使用土地，基本上除了購買就是承租。在本案中，AIT就是需要租用土地的承租方，所謂「簽訂不平等條約」、「依據國際公約」、「租99年就是割讓成租界」等論述，實在不知所云，文中稱駐美代表處蕭美琴已簽署正式協議，也完全是憑空捏造的謊言。

外交部強調，這種公然捏造不實的謠言，以胡亂堆疊歷史故事的方式，再穿插偏激情緒煽動語言，無所不用其極地企圖挑起民眾對台美關係的反感，其用意之惡毒令人髮指，外交部予以強烈譴責。

外交部說，此網路流傳訊息又是特定人士發動，意在破壞台美關係的認知作戰手法，由於此惡劣行徑已涉及偽造文書等刑責，外交部將向相關單位報案，並提醒民眾務必提高警覺，面對荒唐偏頗的論述保持警戒，隨時善用各種事實查核機制。（編輯：林克倫）1120716