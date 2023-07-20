針對大陸駐美大使謝鋒指稱，當務之急，是堅決擋住賴清德訪美這頭正向我們衝來的灰犀牛。外交部今天表示，我國總統與副總統出訪過境安排均有長期慣例，台美雙方在過程中持續充分協調、緊密溝通，相關安排與以往各次前例的做法並無不同，中方無必要抹黑無辜動物的形象，意圖製造不安。

對於謝鋒在亞斯本安全論壇（ASF）等場域針對賴清德出訪發表的相關言論，外交部發言人劉永健表示，外交部注意到中方若干官員針對我國賴清德副總統出訪並過境美國提出相關荒謬批評及假訊息操作。

他說，外交部願再次強調，我國總統與副總統出訪過境安排均有長期慣例，早已行之有年，包括本次賴副總統8月出訪過境的安排，目前都持續依據「安全、便利、舒適、尊嚴」的原則順利規劃中。

劉永健指出，台美雙方在過程中持續充分協調、緊密溝通，正如美方高層所公開強調，相關安排與以往各次前例的做法並無不同，中方毫無理由以此為藉口藉機尋釁，更無必要抹黑無辜動物的形象，意圖製造不安。

他表示，事實上中方近期針對賴副總統出訪的各項發言可謂顛三倒四、自相矛盾。一方面以「採取堅決有力措施」等威脅言詞蓄意升高情勢，另一方面又聲稱「沒有人比中方更珍視台海和平穩定」、中國大陸是「和平之花、合作之花、共同發展之花」，試圖同時扮演和平破壞者與維護者的發言，令人瞠目結舌。

劉永健強調，全球各國都已清楚認知，中方就是不斷破壞區域和平穩定的一方，不論是中國大陸軍機艦頻繁侵犯台海中線、在台灣周邊進行軍演，還是大言不慚把分明具有長期慣例的國際交流當作軍事挑釁的藉口，都是在片面破壞台海及區域的和平與穩定，違反《聯合國憲章》和平解決爭端的基本原則，挑戰以規則為基礎的國際秩序。

外交部呼籲，若中方真的重視全球及區域和平，就應立即負起責任，尊重《聯合國憲章》和平解決爭端的基本原則，即刻停止在台海的武力及經濟脅迫行徑，也不要再拿早有多次慣例的過境安排當作發動軍事挑釁的理由。

此外，劉永健指出，近期屢有部分報導或傳聞對賴副總統出訪安排穿鑿附會，刻意以造假訊息傷害台美關係，傷害民眾對政府及對美國的信任，也試圖影響台灣引以為傲正常民主程序的運作。外交部呼籲各界負起應有社會責任，勿再傳播不實資訊誤導民眾。