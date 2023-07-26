美國這幾年經常發生嚴重的野火，當中並不完全是自然造成。美國林務局在經過長時間調查，發布的一份報告中承認，去年(2022年)發生在新墨西哥州的嚴重山火，是美國林業局在冬季陰冷時期放的，當時的目的是整理防火林道，結果火一直沒有熄，小小的火勢持續到隔年夏天，蔓延成嚴重山火，幾乎波及到洛斯阿拉莫斯(Los Alamos)。

美聯社報導，去年從傑梅斯山脈（Jemez Mountains）佩拉多(Cerro Pelado)的山火，燃燒面積超過155平方公里，並蔓延到距離洛斯阿拉莫斯市幾公里內，幾乎就快波及到「原子彈誕生地」的美國國家安全實驗室，在最危危的時候，城市疏散，學校關閉。

調查人員在過去幾個月，持續追踪野火的原因，西南地區林務員馬丁(Michiko Martin)表示，火災是由林業局委託的焚燒造成的，在冬天焚燒成森林碎片，原意是清除林道，結果餘火在濕雪下陰燃而未被及時發現與撲滅，幾個月來都沒有煙霧或高溫的跡象。

這一消息立即引起了各方譴責，包括新墨西哥州州長格里薩(Michelle Lujan Grisham)，她說「對美國林務局的疏忽，造成了如此破壞感到憤怒。」

近年來，極端炎熱和乾燥的天氣，引發了人們對「以焚燒清除森林碎片」的技術感到的擔憂，聯邦政府也承認，林務管理人員不能依賴過去的成功，就墨守成規，他們必須不斷學習和適應不斷變化的環境。

馬丁週一表示，消防隊員現在使用手持式熱檢測設備，以及無人機來監測主動焚燒的情況，希望新的科技能夠防範這種人為疏失。

拜登政府正試圖通過耗資數十億美元，清理被死樹、灌木叢覆蓋的森林，來應對美國西部日益惡化的野火。包括電鋸、重型機械的投入，以開出分隔的防火林道，以便在野火發生時，不至於全部蔓延。美國國會在過去兩年間，通過了超過 40 億美元的新資金，以防止毀滅性的山火再次重演。