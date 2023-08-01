匯銀主管表示，台股1日小漲67.44點，終場收17,212.87點，外資持續回補台股買超81.3億元；匯市操作方面，短線仍偏匯出，尤其拿到現金股利後匯出需求持續，推升總成交量增至近20億美元，新台幣在8月首日即貶破31.5元重要心理關卡。

匯銀主管指出，市場聚焦周五美國將公布的7月非農就業數據，匯市觀望氣氛持續，若數據如預期維持強勁，將提升美國聯準會（Fed）再升息可能，短線美元低檔有撐，就資金移動角度，主要亞幣仍維持偏貶格局。

外匯交易員認為，8月仍是股利發放潮旺季，外資股利入袋後匯出還是有需求，新台幣趨貶格局難以改變，新台幣進入8月馬上貶破31.5元關卡，後續將加速往31.8元靠近，市場缺少題材激勵，新台幣隨主要亞幣貶值趨勢不變。

交易員也說，新台幣今年高點為29.5元左右，若以過往每年上下波動最多約3元來看，今年新台幣最低點可能出現在32.5元，後續就看美國數據表現，牽動美國9月升息預期是否加溫，新台幣不排除直奔32元整數關卡。