美國航太總署（NASA）最近發生了一起重大人為失誤，由於操作員傳送「錯誤指令」，導致太空探測器「航海家2號」（Voyager 2）的天線偏離地球，就此與NASA「失聯」。現在NASA正想辦法與探測器重新連線。

根據英國《衛報》、「今日宇宙」（Universe Today）新聞網站1日報導，「航海家2號」目前所在位置距離地球大約200億公里。上月21日，NASA操作員無意間發出錯誤指令，使探測器天線朝地球以外的方向偏轉了2度，由於這個誤差，地球傳出的訊號因此「越過」探測器，無法被接收；反之，探測器傳回的訊號，地球也收不到。

負責管理航海家探測器的NASA噴射推進實驗室（NASA's Jet Propulsion Laboratory）說，目前他們正透過位在澳洲坎培拉的深空衛星天線（Deep Space Network），持續聆聽航海家的訊號，未來一周也會發射大量指令，希望有機會觸及探測器，盡快恢復聯繫。

不過即使這麼做行不通，科學家們也不太擔心。NASA表示，由於探測器被設計為每年數次重置方向，以保持天線指向地球，因此如果沒有其他意外，應該能在10月15日再次接到航海家2號的消息。

Voyager 2 has been operating for 45 years, 11 months and 11 days as of today.



As of July 9, 2023, it has reached a distance of 133 AU (19.9 billion Km, 12.4 billion Mile) from Earth.



Voyager 2 is one of the most durable machine that humanity has ever built!!! 🫡🫡🫡 pic.twitter.com/a1pmKHyo2H — BogusThought - get checkmark or die tryin 😂 (@BogusThought) August 1, 2023

1977年，NASA發射航海家1號（Voyager 1）、2號兩艘探測器，前者任務為研究木星和土星系統，後者目的則是研究木星、土星、天王星和海王星，堪稱最多產的太空飛行器；達成主要任務後，兩艘探測器繼續往太陽系外飛奔而去，協助人類探索太陽系邊界，NASA估計，它們仍有足夠動力，可運行至2025年。

航海家1號目前距離地球約240億公里，是人類發射最遙遠的探測器；在2號失聯時，1號仍持續與地球進行通訊。