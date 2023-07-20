國人A女士指控索馬利蘭駐台代表處違反勞基法，該處索籍雇員並涉嫌強制猥褻，外交部今天表示，去年得知相關訊息後，已多次主動向A女士表達關心，並支持她採取法律途徑捍衛應有權益外，也於第一時間向索馬利蘭駐台代表處表達對本案的重視，呼籲該處尊重我國勞動法規，妥善解決與我國籍雇員間的勞資糾紛。

國民黨台北市議員張斯綱今天偕同A女士出面舉行記者會，控訴索馬利蘭駐台代表處涉嫌欺壓台籍員工並不當解僱員工，甚至非法僱用未持有工作簽的外籍員工。痛批該駐台代表處太誇張，外交部竟雙手一攤冷眼旁觀，完全無法保障我國人民權益。

A女士控訴，在她離職當天，代表處另名莫姓同事，不僅未經其同意擅自取走她的私人物品，更在她表達不願意情況下強行擁抱她。

對此，外交部發言人劉永健表示，外交部曾數度發函各國駐台大使館及代表機構，籲請尊重我國勞動法令的規範與精神，並善盡雇主責任。

至於索馬利蘭駐台代表處雇員持「學生簽證」來台而在該處任職事，他強調，外交部從未認定該名雇員具有外交官員身分，並在得知該處聘用該名學生在該處工作後，即於第一時間向該處表達嚴正立場，說明在台外籍學生必須於事前向我國勞動部申領工作許可，才可在台工作。

此外，外交部也正式致函該雇員就讀的大專院校，應嚴加留意督考並予以警示，以避免肇生違法情事。

劉永健表示，本案當事人與索國駐台代表處及該處索籍雇員間的各項糾紛均已進入法律程序。外交部尊重檢警調查結果及法院判決；日後倘有需要，外交部也將全力配合法院判決要求，循司法互助管道，保障國人權益。