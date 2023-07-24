網路平台近期傳出「如何誘導台海戰爭遏制中國崛起」影片，聲稱美國想激怒中國發動台海戰爭。外交部今天表示，這是中共試圖為其對台軍事威脅建構藉口。對於中方指鹿為馬、利用社群平台散布謊言的行徑，外交部予以強烈譴責，呼籲中方不要「做賊喊捉賊」，遂行認知作戰。

外交部發言人劉永健指出，外交部注意到近來中國網軍透過「抖音」等平台瘋傳標題為「如何誘導台海戰爭遏制中國崛起」的影片，該則錯假訊息自2021年起每年透過各種網路平台散播，將中國的「一中原則」強加於國際社會，偽稱「美國想激怒中國發動台海戰爭」，試圖為其對台軍事威脅建構藉口。

對於中方指鹿為馬、利用社群平台散布謊言的行徑，外交部嚴正重申，台海情勢緊張的核心問題從來都不在台灣、不在美國、不在民主陣營，而是中國威權政府對外擴張的野心及片面改變現狀的企圖及行徑。

劉永健指出，不論是中國軍機艦頻繁侵犯台海中線、在台灣周邊進行軍演，或是把具有長期慣例的國際交流、互訪及參與國際會議當作軍事挑釁的藉口，才是台海乃至印太區域和平穩定的最大威脅。

他說，也正是因為中國的擴張與挑釁，才引發近來不只美國，更包括英國、日本、澳洲、加拿大及歐盟等民主陣營主要國家的積極行動，各國在雙邊及包括「七大工業國家集團」（G7）峰會在內等各個多邊場域，均不斷強調台海穩定和平對區域乃至全球的重要性，也一再重申反對片面改變現狀。

對於影片中自問自答「台灣該如何自保？如何以和平的手段解決海峽問題？如何保護我們的生命財產？」劉永健強調，答案不辯自明，只要中國停止對台灣的威脅和挑釁，放棄在台海議題上動武，問題隨即迎刃而解。

外交部重申，作為國際社會負責任的成員，台灣將持續與所有理念相近國家緊密協調，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，維護自由開放的印太區域。中方實在毋需再以荒謬論述「做賊喊捉賊」，遂行認知作戰。

外交部也再次提醒民眾，對於這類充斥錯假資訊的文章或影片，務必保持理性與警覺，謹慎查證消息來源，善用各種事實查核機制，避免被誤導，更不要散播不實信息。