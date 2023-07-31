網紅「小紅老師」日前出面指控藝人NONO（陳宣裕）性騷擾，事後多達30位以上的受害者紛紛私訊她揭露NONO過往多起性騷及性侵的惡行，不過當小紅老師到北檢提告後，卻收到恐嚇私訊，讓她隨即發出不自殺聲明；事隔多日，小紅老師再度發文報平安，也透露這幾天收到一位女士莫名其妙的留言，後來才發現該女士是「雞排大亨（NONO）枕邊人（朱海君）的閨密」，讓她非常傻眼。

小紅老師30日深夜發文報平安，「我還在，我還好好的，平安」但她也提到，這段時間都有一位女士來留莫名其妙的留言，讓她感到不舒服「點進她的版，原來是雞排大亨（NONO）枕邊人（朱海君）的閨蜜（密）！！！我蠻傻眼的」而朋友也有截這位女士在個人的版面上大肆罵她的圖片，讓小紅老師直呼「如果您是為了妳閨蜜（密）感到不值抱不平，應該不是來我版面撒野吧！怎麼不去問問當事人？質問加害者？應該去他的粉專下面留言才對」。

此外，小紅老師坦言，自己從公開經歷到提告NONO有面臨心境上的轉變「最近有人傳訊息恐嚇叫我撤告。我從害怕到懷疑，是否真的有人指派來？不管是誰，『撤告』兩個字是完全不可能也辦不到！最難的是當初開口的那一刻，我一步步往前，還在勇敢的路上，但我們不會停止」。

她認為，無論外界怎麼說，只有自己的聲音和感受才是最重要的，小紅老師最後提到這段時間看了不少有關性侵議題的戲劇，從中也學習到很多，更列出5部作品「願大家都能在別人的故事裡成長」文末標記「您的牢房已完工歡迎入住 」，呼籲NONO出面。

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