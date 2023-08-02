本名陳宣裕的藝人NONO遭網紅「小紅老師」指控多次性侵、騷擾她及多名年輕女子，估計有20多名女性受害，小紅老師不滿NONO案發後，神隱迄今不承認也不道歉，6月30日到台北地檢署提告NONO涉嫌性騷擾、性侵未遂等罪。北檢上月分「他案」偵辦，據了解，由於小紅老師指控NONO侵犯的被害人至少25人，檢方今指揮婦幼隊搜索NONO位於北市內湖住處，查扣NONO的3C用品，並傳喚NONO說明，警訊後預計下午1時許移送北檢複訊。

據了解，檢方訊後不排除對NONO實施交保候傳或境管等強制處分。

1名女模6月19日在網路爆料，曾遭NONO在車上強吻，NONO澄清「沒有印象」後，網紅小紅老師21日舉行記者會，進一步說明自己遭NONO伸魔爪的經過，也爆料其他女性受害過程，估計有逾20名女性受害。

網紅小紅老師6月29日再於臉書發文，不滿NONO至今都「不承認、不道歉」的態度，痛批NONO「截至目前的加害者，就屬你最可恥」，並於30日下午到台北地檢正式提告NONO，讓一切進入司法程序。她說，目前至少有25人被害。

對此，台北地檢署表示，會依法偵辦。偵辦過程會妥適保護被害人權益，包括減少重複訊問被害人，做好詰問時的保護措施，避免被害人在司法偵審過程遭受到二度傷害。