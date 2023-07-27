34歲日本前桌球選手福原愛2021年跟橫濱男婚內出軌，同年7月便與江宏傑離婚，而她自2021年與江宏傑離婚後斷聯至今，讓江宏傑決定不忍了，已於昨(26日)飛往日本，預計於今（27）日下午在日本召開國際記者會；對此，福原愛也於27日凌晨發出聲明回應，呼籲江宏傑「切勿違反法官的要求」。

根據日本外國記者俱樂部的採訪行事曆上，紀錄明天日本時間下午3點（台灣時間下午2點），江宏傑將召開記者會，內容則是有關江宏傑指控，福原愛針對這1年來無法和她取得聯絡的狀況，而記者會將直播，並以中文和日文進行，同時也會有英文翻譯，江宏傑所屬華研國際表示：「一切交由律師處理」；對此，福原愛凌晨也透過律師發出208字聲明，請江宏傑切勿違反法官的要求。

事實上，江宏傑先前受訪時提到，福原愛自去年7月返日後就失聯，一直聯繫不上對方，當時被問及是否直接飛日本找人，江宏傑苦笑說：「但也必須要先有聯絡。」福原愛故意失聯？他靜默一會，隨後點頭直說：「是」。

福原愛聲明稿全文

驚聞江宏傑先生26日晚間發表聲明，將於今日(27日)召開國際記者會，控訴前妻福原愛女士滯留日本惡意失聯一事，本律師受福原愛女士委任，處理福原愛女士與江宏傑先生此刻正於日本及台灣新竹地方法院審理的家事事件，台灣新竹地方法院承審法官於今年(2023年)3月27日上午10點開庭時，當庭諭知不得對外公開討論本件家事事件內容，本律師籲請江宏傑先生切勿違反法官的要求，並敬請媒體朋友《兒童及少年福利與權益保障法》等規定，不得報導或記載足以揭示、辨識未成年人身分資訊的內容即本件家事事件。