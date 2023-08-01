桌球天后福原愛和江宏傑的婚變事件持續在台日發酵，喜劇演員、被封「西之女帝」的上沼惠美子近日上節目表示，自己還是因為福原愛的婚姻破裂感到好奇，兩人原本對外說「天天親吻100次」，「但幾年後卻變得討厭了，真想知道為什麼，想邀福原愛小姐當嘉賓啊！」

據《體育日本》報導，68歲的上沼惠美子最近在《上沼惠美子的晴天》節目上聊到福原愛的婚姻八卦，表示自己從小就認識福原愛，曾來自己節目表演打桌球，當時覺得她好可愛，沒想到因為歲月流逝的殘酷，歷經了一樁失敗婚姻，而且「結婚不到10年」，只維持5年就告吹。

上沼惠美子跟來賓聊到，當時福原愛宣布結婚時，夢幻的婚姻生活閃瞎眾人，他們也聽說過福原愛跟老公說好「1天要親親100次」的傳聞，沒想到那種濃烈的愛情也有被用完的一天，好奇是從何時發現曾經那麼深愛的另一半變成討厭了？開玩笑說想邀福原愛上節目，接著自嘲：「還是不要來好了」。

而自從福原愛2021年和老公感情生變的消息傳出，上沼惠美子同年3月就曾在節目上聊福原愛，起初對此表達同情，接著和資深藝人高田純次討論其實從一開始就不看好兩人的「格差婚」，覺得應該維持不了多久，更直言當年所有看到福原愛結婚消息的日本民眾應該也是這麼想。