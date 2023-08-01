江宏傑和福原愛5年婚姻好聚不好散，繼日前江宏傑到日本指控福原愛涉嫌「ABDUCTION（綁架）」後，不少日本業內人士表示，此舉恐讓福原愛不敢再被電視台邀請。今(1日)稍早，福原愛再度透過律師發表聲明，批評前夫的行為破壞了她工作和名聲，不能視而不見這種「嚴重的人權侵犯」。

福原愛日前在江宏傑開記者會前發聲明，呼籲江宏傑切勿違反台灣法官的要求，對外公開案件內容，接著，江宏傑在記者會上控訴福原愛未遵守日本法院的裁定，不希望落到強制執行的地步，更指福原愛涉嫌「ABDUCTION（綁架）」，使日本當地電視台、廣告界的人士表示，由於社會規範，可能會使福原愛在當地的事業有問題，雖然她在大陸人氣旺，但相對大陸風氣對涉嫌違法一事零容忍，若真成立，可能也會被廠商切割。

據《東京體育》報導，福原愛稍早透過日本律師發表日文聲明，其中說道：「減去部分內容，指責另一方很容易」，批評前夫利用媒體權力攻擊特定人物，可能會讓受害者遭受重大損失，至於福原愛被日本藝人虧「遵守台灣法院決定，卻不服從日本法院的判決」，福原愛在聲明強調：「不只是福原愛，就連福原愛的代理律師都同樣肅然起敬地遵守日本法律、台灣法律」。

對於江宏傑這次「突襲式記者會」，福原愛方面承認事前並不知悉，但因為這次記者會讓福原愛在媒體上發生了嚴重的人權侵害、任意遭到社會制裁，「我們不能忽視這種嚴重的人權侵害」，且認為記者會上所說的「刑事起訴」，只是將私事公諸於大眾，對福原愛方面施壓，最後表示，希望雙方能先恢復彼此信任關係，「畢竟誠實公正的對話是建立在雙方信賴基礎上」，而目前江宏傑方面暫未回應。