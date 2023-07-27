江宏傑於下午二點在日本召開國際記者會，準備直球對決福原愛，他表示在日本法院的判決結果出爐，當場宣布「福原愛輸了」，因此女方必須依照判決結果來執行，講到激動處還直接落下男兒淚。

江宏傑穿著西裝出席記者會，只見他雙頰消瘦，神情看起來相當憔悴，一開場便表示為了私人的事情造成外界擔心，坦言相當抱歉，接著透露7月20日收到日本法院裁判，由於自己是勝方，身為敗方的福原愛必須依照結果來執行，對於，他表示相當感謝法院的判決。

判決結果出爐後，福原愛得知無法改變結果，竟表示絕對不會執行法院命令，甚至要求江宏傑停止召開記者會，這讓江宏傑指出福原愛身為桌球界的代表人物，對社會有重大影響力，如今做出這種行為不知是否合適，此外，委任律師表示日本法院發出的命令是非常罕見、有緊急性，倘若福原愛不能遵守，希望對方能提出原因。

江宏傑也在記者會向福原愛公開喊話，強調法院已經做出裁判，只希望福原愛能配合執行，讓整起事件圓滿落幕，不然最後得用強制方式執行，只會讓場面變的更難看，委任律師也表示雙方過程中經過多次交涉，不過福原愛都零回應，才會選擇召開記者會。