日本47歲男星市川猿之助（本名：喜熨斗孝彥）5月18日被經紀人發現與雙親臥倒在自家住宅，送醫後父母救治無效，他則無生命危險，警方調查後發現市川猿之助疑似涉嫌殺人，引起外界震驚，7月31日晚間他獲得保釋，步出警視廳原宿署時有一位長相相似的人出現，讓日媒以為就是本人，這位「影武者」的身分也遭討論。

市川猿之助7月31日以500萬日幣（約110萬元台幣）獲得保釋，約晚間8點半左右從警視廳原宿署離開，這是他被逮捕後首度露面，不過他前方出現一位與他長相相似的男子，該男子戴著口罩，露出的眉眼與市川猿之助極為相似，且走在前方令日媒誤認該男子就是市川猿之助，鏡頭更往男子身上拍，拍到男子上車的畫面，反而真正的市川猿之助沒戴口罩，向媒體低頭致意後又向警視廳致意，接著才上車，由於市川猿之助是家中獨子也沒有兄弟，看到畫面的日本網友好奇戴口罩男子的身分：「他是市川猿之助的影武者（替身）嗎？」、「到底是誰啊？是律師還是澤瀉屋（歌舞伎演員的家門）的相關人員？」、「連髮型都超像！」

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