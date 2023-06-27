超夯日劇《半澤直樹2》的男星市川猿之助（本名：喜熨斗孝彥），上月18日被經紀人發現，和雙親3人倒臥在自家住宅，送醫後父母宣告不治身亡，而他目前無生命危險，經警方調查，市川猿之助疑似涉嫌加工輕生疑升級殺人案，警方己將其逮捕。對此，日本媒體人分析案件中的其他內幕。

曾擔任刑警的資深媒體人中島正純，於今（27日）在日本電視台NTV的晨間新聞中分析，市川猿之助將要遭逮捕的消息，仍在醫院的他依舊被下達逮捕令，中島正純分析原因，可能是因為市川猿之助有逃亡的嫌疑，且為了防止他再度走上絕路，因此才加緊搜查的腳步。他也透露，警方對於類似的案件，通常會花上好幾個月到半年調查，但市川猿之助僅1個月就發出了逮捕令。

此外，中島正純更透露，市川猿之助的父親市川段四郎以生前的狀態需要他人照顧，因此無法自行服用藥物，但雙親卻都因大量精神類藥物致死，被質疑死因還有其他可能性，目前父親的疑點仍在調查中。

市川猿之助因涉嫌協助母親輕生被移送警察局被捕。(影片來源/日テレNEWS YT)

事實上，市川猿之助涉嫌於5月17日晚間，準備安眠藥給75歲的母親，之後父母雙雙倒在2樓客廳，經司法解剖，雙親疑似精神藥物中毒身亡，經警方調查後發現，藥物由市川猿之助透過醫院處方籤取得，而他曾向警方供稱，這個決定是全家一起開會討論的，但根據《日刊體育報》報導，警視廳已經出動專門調查殺人案的搜查一課，將他被列為案件嫌犯。

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