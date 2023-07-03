教育部推出的「3年念大學，1年服兵役」的「3＋1」方案，被質疑是民進黨政府安排學生「提早上戰場」；「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，也被批評是選前大灑幣，教育部長潘文忠今天在台南表示，「3＋1」方案的規畫，沒有改變任何學制，完全以學生立場來考量；補助私大學雜費更是落實教育平權，可讓學生不因經濟因素限縮自己的選擇。

潘文忠指出，針對兵役恢復1年後，教育部與各大學討論，如果同學們在自由選擇、評估自己的學習下，應該給予更多協助與支持，所以才規畫「3＋1」彈性方案。

潘文忠說，這個方案完全都是以學生的立場評估考量，它不是一個強制性的措施，這個部分外界不要有誤解；它也沒有改變任何的學制，主要是同學這邊如果希望在讀大學期間，評估自己能夠去服役1年，可以讓他們有機會更早進入職場，這個方案是提供同學一種選項，不是強迫每位大專役男都要去做這件事，所以不是去妨礙他們。

潘文忠認為，很多學生團體與家長也覺得，如果能夠有這樣的方式，讓同學有彈性的選擇，他們也願意來支持，不是外界所說的用縮短、強制所有的役男來做這樣的事情，這件事確實外界是誤解的。

針對縮短公私立大學學雜費，潘文忠也強調，過去公立大學與私立大學的學費，確實是有相當大的落差，平均有5萬之多。過去也統計發現，長期以來就讀私立大學的學生，大約占65％；教育部也從過去助學學生的比例發現，有80％經濟弱勢的學生就讀私立大學，在教育平權的基礎上，是應該要給這些就讀私立大學的學生補貼學雜費。

潘文忠說，過去推動一次性學貸補貼時，發現當年許多朝野立委都希望行政部門能給予學生長期性協助，這次拉近公私大學收費落差，也是依此規畫。此一補助措施，不但讓學校更可發展特色，也讓學生不要因為經濟因素，限縮自己的選擇。