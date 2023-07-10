拉楠部落5名年輕人至林男落水點附近水域潛水，發現失蹤者遺體卡在約4米水深的石縫處。（新北消防局提供）

28歲林姓男子上月4日於烏來區南勢溪泛舟不慎落水，警消搜救多日都沒找到人，事發經過37天，今（10）日上午有民眾於福山潛水時，發現一具遺體卡在約4米深的石縫處，家屬透過衣物，確認死者為林男。雙親獲悉兒子的噩耗，痛哭失聲，現場令人鼻酸。

據了解，6月4日上午，林男與2名友人參加新北烏來急流泛舟活動，由於溪流湍急，林男不慎在福山信福路15K處翻艇，雖然他身穿救身衣，但仍瞬間被溪水淹沒，不見蹤影，溪面上僅剩漂浮的橡皮艇。

警消出動大批人員下水打撈搜救，但遲遲沒有尋獲，林男雙親在現場數度拿著兒子衣服，呼喚他的名字，希望能有奇蹟出現，不過始終未傳出好消息。

警方指出，今午德拉楠部落5名年輕人至林男落水點附近水域潛水，發現失蹤者遺體卡在約4米水深的石縫處，立即通知林男父母到場確認及鑑識人員到場採證勘驗。

經林男雙親確認，衣服確為林男所有，雙親得知噩耗，當場痛哭失聲，新北市消防局已派出67名警義消及重裝人員前往協助，嘗試將遺體移出。