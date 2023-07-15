國民黨總統參選人侯友宜（中）15日出席永和仲夏夜之夢「民歌之夜」活動，並和民眾、里長握手致意。（姚志平攝）

「2023新北市永和仲夏夜之夢－輕鬆FUN夏日」，首場活動「民歌之夜」15日晚間7點在永和仁愛公園音樂舞台熱鬧開唱，多位知名民歌手獻唱雋永的經典民歌，新北市長侯友宜也到場與民眾享受音樂盛宴，共享夏夜美好時光。

「民歌之夜」邀請民歌手施孝榮、施少庸、羅吉鎮、「三金歌王」殷正洋，金嗓歌后王海玲獻唱，眾歌手帶來一連串膾炙人口的民歌，配合現場樂隊伴奏，近千位民眾彷彿走入時光隧道，還不時跟著節奏哼唱、打節拍，沉醉在經典民歌悠揚樂聲中。

國民黨總統參選人侯友宜（中）15日出席永和仲夏夜之夢「民歌之夜」活動，並和民眾、里長握手致意。（姚志平攝）

侯友宜不時跟著節奏哼唱、打節拍，沉醉在經典民歌悠揚樂聲中。（高鈞麟攝）

侯友宜表示，「仲夏夜之夢」邁入27個年頭，是永和經典的藝文饗宴，在新北市政府與永和區公所精心策劃之下，活動豐富多元，融合了在地社區、社團的藝文創造，培育優秀藝文人才，讓新北市成為具有藝文特性的城市。

侯友宜說，每次來看到人潮滿滿，現場都座無虛席，希望讓民歌可以繼續延續傳承，因為好天氣、好人情加上好歌聲，自然能帶來好心情。主持人施孝榮更遞上麥可風，邀侯一同即興合唱《拜訪春天》，有最美里長稱號的永福里長張紫渝也到場。

活動結合制服變裝趴，只要穿著學校、公司或軍人制服的民眾，可免費獲得限量迷你小書包，還可入座專屬搖滾區，近距離欣賞舞台表演，感受歌曲活力。