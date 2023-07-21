新北市土城某貓舍遭民眾爆料涉嫌販賣病貓，而新北市動保處上門稽查時，發現該貓舍涉嫌對貓施打無許可藥證的針劑，因而開罰，結果該貓舍業者疑似為此走上絕路，事後民進黨新北市議員戴偉姍與國民黨新北市議員林金結引發「關說爭論」，最終雙方互告；對此，戴偉姍今（21）日宣布檢察官調查後決定不起訴自己，痛批林金結濫訴企圖掩蓋錯誤。

戴偉姍表示，有民眾去年向她陳情土城某貓舍販賣病貓，至少有14隻貓咪罹患絕症腹膜炎，並陸續死亡，自己在議會質詢此事，新北市動保處也查明確實違法，並進行開罰。

戴偉姍說，當時自己在臉書上披露林金結護航業者，要動保處來議會跟業者開會，更踢爆新北市寵物公會對於「寵物定型化契約」修法非常抗拒，公會顧問陳秋榮甚至找人打電話威脅自己，聲稱如果她堅持推動修法，「就沒辦法保證我生命安全」，之後林金結和新北市寵物公會理事長侯兆誠因為臉書文字，向自己提告妨害名譽。

她直言，民眾買到病貓，受害者眾多，自己本於民代職責接受民眾陳情，請動保處稽查不肖業者，維護公共利益，「我所說的每件事情都是可受公評的公眾事務，全部都有所本，絕對沒有憑空捏造」，但林金結和公會卻以司法濫訴的方式，企圖對自己施加壓力，想要掩飾他們所犯下的錯誤。

戴偉姍指出，這幾年我非常關注動保議題，持續努力要求市府輔導業者改善，並掃蕩違法業者，推動「新北寵物定型化契約」也是希望能保障飼主權益，提升動物福利，然而新北自稱是友善動物城市，但有著和業者掛勾、護航關說的門神議員，還有行政怠惰、執法消極的新北市長侯友宜，不肖業者會被刻意保護，得以用低成本的方式，持續獲取不當暴利。

她強調，在新北市議會監督動保議題真的很艱難，隨時會遇到各種阻礙，但自己不曾氣餒，也不會屈服於壓力，我會持續為市民和毛小孩的福祉而努力。