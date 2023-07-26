新北板橋私幼餵藥案不起訴，新北市府副發言人羅婉庭今指出，市府依法於60日內完成行政調查，但民進黨總統參選人賴清德發言人陳世凱及側翼仍企圖製造假象，形塑新北市府拖延行政調查的謠言，包括賴清德在內，諸多帶頭影射會製造錯誤訊息散播的綠營人士，卻連認錯道歉的勇氣都沒有，要人民如何信賴？

羅婉庭再次重申，今年5月15日，教育局於接獲通報當日即到園稽查，並依照教育部「教保相關人員違法事件調查處理辦法」啟動行政調查，另依法於60日內完成調查，並將調查報告提送新北市政府教保服務機構不適任人員認定委員會審議等程序，積極進行後續處理，市府多次對外發布完整時序表，有心人士卻還是刻意視而不見，發言一再昧於事實，企圖誤導社會大眾。

羅婉庭表示，經新北地檢署調查全案已真相大白，市府也給予幼兒園全方面的協助。民進黨發言人系統當初趁著司法仍在調查時，照三餐進行政治攻擊、以非事實的言論煽動民怨，水落石出後，依舊不為撕裂社會而認錯，被事實查核中心認證造謠，下不了台階，就拚命帶風向。

羅婉庭表示，回顧當時醫師出身的賴清德主席甚至連「戒斷症」都說出口混淆視聽，令人難以置信，民進黨對他人窮追猛打，對自己失格言行卻輕輕放下，雙標行徑令人啼笑皆非。「做錯事就道歉」是做人道理第一堂課，請帶頭造謠的人也帶頭負起責任道歉，勿再帶風向掩蓋過錯。