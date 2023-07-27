未列入颱風警戒區 新北市明天照常上班課 20:132023/07/27 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 未列入颱風警戒區 新北市明天照常上班課（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中颱杜蘇芮侵台，新北市府指出，依據交通部中央氣象局最新天氣預報資料，新北市明（28）日尚未列入杜蘇芮颱風陸上警戒區域，經基北北桃共識，於晚上8時宣布明（28）日照常上班及上課。 杜蘇芮颱風來襲 高雄「這3區」停班停課 新北防颱整備會議 侯友宜指示巡查坡地以防致災 金門明停班課 軍民同心攜手備戰杜蘇芮侵襲 #颱風 #照常上班 #新北市 #杜蘇芮 #陸上警報 也許您會感興趣 推薦閱讀 現在起風雨最大！暴風圈籠罩至明天 海陸警解除時間曝 15:232023/07/27 生活 杜蘇芮颱風聲聲慢 澎湖爽放一天颱風假 15:152023/07/27 生活 週末休3天夢碎！北北基桃28日正常上班上課 20:112023/07/27 生活 防範颱風提升防洪 三鶯大橋施工破堤缺口補實 14:532023/07/27 生活 杜蘇芮颱風逼近台灣 賴清德：政府嚴陣以待、持續監測 14:062023/07/27 政治 嚴防杜蘇芮颱風威脅 陸軍第四作戰區增派災防兵力至4941員 12:502023/07/27 生活 台南無風雨停班停課 餐飲店家樂賺颱風財 18:402023/07/27 生活 接力杜蘇芮！新颱風「卡努」最快今晚生成 專家曝路徑 07:522023/07/27 生活 杜蘇芮颱風中斷台東利稻村交通 芥菜種會急開「儲糧點」 19:022023/07/27 生活 「孩子要生了！」孕婦颱風天臨盆老公急壞 暖警冒雨開道 16:412023/07/27 社會 南部續放颱風假？龜速杜蘇芮明早還在本島 專家喊：尷尬了 16:072023/07/27 生活 杜蘇芮估僅有4水庫入帳千萬噸 這水庫離滿庫「差的遠」 20:062023/07/27 生活 杜蘇芮颱風攪局 旅客紛打退堂鼓 花蓮住房率暴跌 12:562023/07/27 生活 還在等颱風假？台南28日正常上班上課 網友留言灌爆 20:192023/07/27 生活 影》杜蘇芮颱風重創菲律賓 多處土石流 釀6死 災情慘況曝 19:202023/07/27 國際 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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