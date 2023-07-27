中颱杜蘇芮侵台，新北市府指出，依據交通部中央氣象局最新天氣預報資料，新北市明（28）日尚未列入杜蘇芮颱風陸上警戒區域，經基北北桃共識，於晚上8時宣布明（28）日照常上班及上課。

杜蘇芮颱風來襲 高雄「這3區」停班停課
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金門明停班課 軍民同心攜手備戰杜蘇芮侵襲
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