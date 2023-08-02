中央氣象局今（2）日下午5時30分發布卡努颱風海上陸上警報，中央災害應變中心隨即提升為一級開設，預計今晚7時暴風圈進入台灣近海，3日上午11時暴風圈接觸台灣陸地，4日7時暴風圈脫離台灣陸地，4日晚間9時暴風圈脫離台灣近海。
迄晚間6時中央災害應變中心已接獲15件災情通報，發生地集中在雙北市，多為路樹傾倒及電線掉落，另為鐵皮屋頂掀翻、遮雨棚毀損、招牌掉落零星災情。
中央氣象局今（2）日下午5時30分發布卡努颱風海上陸上警報，中央災害應變中心隨即提升為一級開設，預計今晚7時暴風圈進入台灣近海，3日上午11時暴風圈接觸台灣陸地，4日7時暴風圈脫離台灣陸地，4日晚間9時暴風圈脫離台灣近海。
迄晚間6時中央災害應變中心已接獲15件災情通報，發生地集中在雙北市，多為路樹傾倒及電線掉落，另為鐵皮屋頂掀翻、遮雨棚毀損、招牌掉落零星災情。
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