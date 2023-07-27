新北市立淡水古蹟博物館將於8月10日至8月11日及8月17日至8月18日在滬尾小學校禮堂及滬水一方藝文空間3樓辦理兩梯次的「小小藝術家夏令營」活動，今年師資陣容堅強，由新北市國際藝術村的8組駐村藝術家聯手教學，限定10至12歲學童，每梯次15名，活動預計本月31日上午10時在官方網站開放報名。

淡水古蹟博物館表示，今年的「小小藝術家夏令營」活動由新北市國際藝術村的駐村藝術家聯手教學，包括張雅萍、林晏印、林晏竹、陳琇萍、簡俊成、李芊慧、劉時棟、佘心婷及程許忠，課程主題囊括藍曬、刺繡、皮革、素描、攝影等多元媒材。

其中李芊慧老師擅長皮革創作，這次特別設計「淡水特色小吃皮革工作坊」，利用簡單的技法來製作蝦捲造形的鑰匙圈和髮飾，小巧玲瓏的皮革蝦捲維妙維肖，好像有香味撲鼻的錯覺。

而程許忠老師是攝影專長，本次安排「時空膠囊工作坊」，藝術家將拿出收藏多年的底片機為參與的學童拍照、洗出並保存，並讓孩子寫下對自己的期許，約定18歲時再打開，完成一場時空對話。。

淡古館長黃麗鈴表示，除了「小小藝術家夏令營」活動外，第二屆「新北文化遺產小小導覽員」培訓計畫也正在招募中，設籍或就讀於新北市之公私立國小高年級、國中在學學生皆可報名參加，受訓地點包括淡水古蹟博物館及黃金博物館，報名費用為1000元。