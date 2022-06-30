俄烏戰爭影響供需，加上疫情造成供應鏈問題難緩解，使得全球通膨問題嚴重，糧食價格也跟著飆漲。南韓通膨率衝上14年來新高，上班族的荷包也跟著縮水，就連午餐外食自助餐的價格也漲10%，許多人不得不改吃便利商店的泡麵、飯糰或餐盒省錢。

路透社報導，上班族Park mi-won過去從未在午餐時間吃便利商店，直到最近她最喜歡的自助餐店價格上漲10%以上，「漲價後，我決定去便利商店，那裡的價格合理、食物味道也不錯，一周會去兩到三次。」

事實上，Park mi won並不是特例，南韓連鎖便利商店GS25日前公布數據發現，今年1至5月速食的銷售額比去年同期成長3成以上，這也讓業者更重視這項商機，推出外送服務，直接將餐點送到辦公室。

無獨有偶，南韓另一間連鎖便利商店Emart24也透露，在辦公大樓林立的分店，午餐便當的銷售量成長超過50%。數據顯示，南韓餐廳的價格比去年同期上漲7.4%，是24年來最快的成長速度。

南韓政府也從國民美食的價格上觀察通膨的影響，熱門餐點排骨湯價格上漲12.2%，冷麵的價格也漲了8.1%，南韓央行估算，只要進口農產品價格每上漲1%，未來三年加工食品價格將上漲0.36%，餐飲價格也會上漲0.14%。

投資機構Meritz Securities首席經濟學家Lee Seung-hoon表示，「在劇烈的通膨壓力下，人們的實質購買力下降，為了能保有晚餐外食的機會，很多人選擇在午餐時省錢，尤其最近才剛解封，人們並不想放棄在晚上聚會的機會。」