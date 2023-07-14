首屆台中鍋烤節今天開跑，民眾用台中通APP投票，就有機會抽到300組萬元鍋烤抵用券及百萬汽車。（張亦惠攝）

首屆台中鍋烤節今天開跑，共有近500家火鍋、燒烤業者響應，民眾用台中通APP投票，就有機會抽到300組萬元鍋烤抵用券及百萬汽車。（張亦惠攝）

台中市有上千家火鍋、燒烤店，台中市長盧秀燕14日宣布首屆「台中鍋烤節」正式起跑，最受矚目的「十大火鍋燒烤店家票選」近500家業者報名，民眾下載「台中通暨購物節APP」，7月17日至8月17日於「2023台中鍋烤節」專區投票，就有機會獲得300組萬元鍋烤抵用券及百萬汽車大獎。

盧秀燕表示，台中有很多火鍋、燒烤名店，來台中吃鍋烤已是民眾旅遊清單，因此今年振興經濟第二部曲推出台中鍋烤節，希望透過橫向串連台中火鍋、燒烤業者；縱向各局處加碼配合活動，祭出優惠大獎、提高討論度，吸引民眾來台中旅遊吃鍋烤，拼出炎夏新經濟。

盧秀燕說，台中首屆鍋烤節，也是全國首創，台中人很喜歡吃火鍋和燒烤，百吃不厭，不只台中人愛，一般民眾也喜歡，全國鍋烤商機一年超過500億，因此台中第一屆鍋烤節鼓勵業者參加，無論是香腸攤、肉蛋三明治都可以報名，目前有近500家業者報名，還會陸續增加。

經發局說明，台中鍋烤節以「鍋烤雙饗、台中獨享」為主題，推出「就是愛鍋烤徵件競賽」及「十大火鍋燒烤店家票選」兩大主軸活動，「就是愛鍋烤徵件競賽」海選投稿至7月17日；「十大火鍋燒烤店家票選」透過「台中通暨購物節APP」票選，民眾只要投票就有機會抽到300組「萬元鍋烤抵用券」及百萬汽車。

市府表示，會在活動最後公布十大鍋烤店家，也會在票選中段發布「領鮮獎」鼓勵領先店家，歡迎所有業者祭出優惠衝高票。