源少年即將在台中舉辦演唱會。（寬宏藝術提供）

源少年即將在台中舉辦演唱會。（寬宏藝術提供）

男團AcQUA源少年日前公布即將在9月2日舉辦「源」2023 LIVE音樂會台中場，演唱會移師台中舉辦，加上8月26日出道即將滿一周年，成員們在心態上也變得比以往更加成熟穩重，從得知消息後，就更積極運動鍛鍊訓練肺活量。成員們透露在服裝造型也會新增一些小巧思，歌曲曲目安排也有機會聽到新歌或是不同曲目，也會安排一些近距離互動，期待能帶給歌迷們美好的視聽覺饗宴。

AcQUA源少年成團一周年，即將在台中開唱，成員們各自準備了很多。林毓家提到之前在台中演出是今年跨年，然後這陣子又去各地出席一些活動、表演，現在終於又等到自己的專場辦在台中，很期待看到全場都是為了源少年而來的歌迷朋友們，心情很感動。李秉諭這陣子才剛跟朋友一起去台中出遊，這次能到台中舉辦演唱會，他非常感謝公司與主辦單位舉辦這場演唱會，積極健身、節食，跑步練唱，希望在演唱會上展現出完美狀態。須弘道表示非常感謝歌迷一路支持，源源不絕的能量，最近他開始鍛鍊身體訓練肺活量，希望這次演出也能看到大家前來，在底下一起合唱，為他們歡呼應援。除了團體練習之外，盧佾暘一周也會利用至少四天自主練舞、練唱數小時，或是去住家附近河堤跑步練唱，提升自己的唱歌穩定度與氣息掌握。黃莑茗最近除了參與新歌《源力宇宙 Roar Like The Tiger》填詞、以及團體的練舞、練唱之外，也利用空檔時間繼續創作歌曲，期待之後帶給大家更多好作品。

「源」2023 LIVE音樂會台中場即將於9月2日在「Legacy Taichung 傳 音樂展演空間」舉辦，將於7月19日中午12點在寬宏售票系統(kham.com.tw)OK、萊爾富正式開賣。