台中市樂業國小後方進行道路工程，包商在移植樹木時，挖掘出47塊五分車水泥枕木，台中市議員江肇國認為，枕木可能是見證台中糖業發展歷史的遺構之一，建議建設局與文資處配合，規畫在當地打造保存歷史遺構的特色公園。文化局表示，經查證確實可能在相關範圍內，還需進一步確認。
江肇國日前接到文史團體通報指出，泉源里等四里活動中心旁出現數十個糖鐵遺跡枕木，研判為台中糖廠過去的五分車鐵道所使用，昨天邀集文化資產處與文資委員及台中文史復興組合共同會勘，希望確認並評估此文物是否可作為「糖業文化資產」保存。
江肇國表示，包商挖掘出「47塊五分車水泥枕木」，推測在日本時代軌枕原是採用木條，但因軌道易損壞且造價高，後便改為洋灰軌枕，這次的文物有可能就是原台中糖廠時期廠區內所使用的洋灰軌枕，是過去見證台中糖業發展歷史的遺構之一。
江肇國呼籲，可能還有其他被埋藏的歷史文物等待被挖掘，市府除啟動文資審議程序，建設局也應同步規畫將現地打造為一座結合歷史遺跡特色的公園，保存珍貴的歷史記憶，又能為當地觀光發展創造一個新的可能。
文化局表示，經文資處諮詢學者、查詢相關資料及套繪後，推測可能為台中糖廠範圍，但還需進一步了解，另，因民國62年時尚有糖鐵與五分車存在，較難辨識屬於哪一時期。目前湧泉公園也有將五分車意象納入景觀展示設計，讓市民了解在地歷史與產業發展脈絡。
建設局說明，建設局辦理東區樂業國小西側10米道路打通工程，為將計畫範圍內受保護樹木移植至南側泉源公園，開挖公園樹穴時發現枕木，已先行堆放，後續將配合文資處依有關規定辦理。
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