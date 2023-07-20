台中市樂業國小後方進行道路工程，包商在移植樹木時，挖掘出47塊五分車水泥枕木。（江肇國提供／張亦惠台中傳真）

江肇國昨天邀集文化資產處與文資委員及台中文史復興組合共同會勘，希望確認並評估此文物是否可作為「糖業文化資產」保存。（江肇國提供／張亦惠台中傳真）

台中市樂業國小後方進行道路工程，包商在移植樹木時，挖掘出47塊五分車水泥枕木，台中市議員江肇國認為，枕木可能是見證台中糖業發展歷史的遺構之一，建議建設局與文資處配合，規畫在當地打造保存歷史遺構的特色公園。文化局表示，經查證確實可能在相關範圍內，還需進一步確認。

江肇國日前接到文史團體通報指出，泉源里等四里活動中心旁出現數十個糖鐵遺跡枕木，研判為台中糖廠過去的五分車鐵道所使用，昨天邀集文化資產處與文資委員及台中文史復興組合共同會勘，希望確認並評估此文物是否可作為「糖業文化資產」保存。

江肇國表示，包商挖掘出「47塊五分車水泥枕木」，推測在日本時代軌枕原是採用木條，但因軌道易損壞且造價高，後便改為洋灰軌枕，這次的文物有可能就是原台中糖廠時期廠區內所使用的洋灰軌枕，是過去見證台中糖業發展歷史的遺構之一。

江肇國呼籲，可能還有其他被埋藏的歷史文物等待被挖掘，市府除啟動文資審議程序，建設局也應同步規畫將現地打造為一座結合歷史遺跡特色的公園，保存珍貴的歷史記憶，又能為當地觀光發展創造一個新的可能。

文化局表示，經文資處諮詢學者、查詢相關資料及套繪後，推測可能為台中糖廠範圍，但還需進一步了解，另，因民國62年時尚有糖鐵與五分車存在，較難辨識屬於哪一時期。目前湧泉公園也有將五分車意象納入景觀展示設計，讓市民了解在地歷史與產業發展脈絡。

建設局說明，建設局辦理東區樂業國小西側10米道路打通工程，為將計畫範圍內受保護樹木移植至南側泉源公園，開挖公園樹穴時發現枕木，已先行堆放，後續將配合文資處依有關規定辦理。