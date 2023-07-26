參山處處長曹忠猷表示，谷關不只有溫泉，還有冷泉，歡迎大家到谷關清涼一下。（陳淑娥攝）

「2023谷關湯饗溫泉行銷活動」記者會26日舉行，歌手邱軍也當場高歌。（陳淑娥攝）

交通部觀光局參山處加強谷關溫泉區夏季行銷，將於8月4、13日舉辦演唱會及親子音樂會，並設置8公尺高溜滑梯水道，讓親子體驗谷關冷泉！參山處表示，兩場活動將發送50元市集消費券，歡迎遊客8月入住谷關合法旅館，除享有住宿6折起超值優惠，還可參加抽獎入住奢華溫泉度假村「虹夕諾雅 谷關」。

參山處26日在台中市政府陽明大樓舉行「2023谷關湯饗溫泉行銷活動」記者會，由參山處長曹忠猷主持活動啓動儀式，邀請到歌手邱軍當場演唱，觀光局超級任務組組長「喔熊」也驚喜現身同歡，包括立委江啓臣、台中市議員古秀英等皆到場共襄盛舉。

曹忠猷表示，參山處特別在谷關舉辦兩場演唱會及親子活動，並有在地特色農特品市集，讓遊客夏天到谷關體驗不一樣玩法。8月4日在谷關台電下谷關會館前廣場舉辦「仲夏FUN鬆音樂派對」，邀請知名藝人郭靜、許富凱、邱軍等開唱，要嗨翻山谷。

另外，8月13日於谷關溫泉公園舉辦「親子FUN水音樂派對」，首度推出8米水滑梯，要讓所有小朋友留下清涼的暑假回憶，當晚有流浪盒子、山羊樂團、台灣銅管五重奏等表演團體的精彩演出。另外每場活動將發送50元市集消費券各100張，歡迎大家來谷關旅遊看演唱會、登山健行兼泡湯，快樂一夏。

立委江啟臣表示，疫情已結束，大家不一定要出國，可以選擇國旅，到谷關梨山旅遊，透過谷關這個點放大整體觀光效益，一起帶動台8線觀光熱潮。

曹忠猷說，8月期間只要入住谷關地區有合格溫泉標章認證飯店，包括神木谷假期飯店、谷關溫泉飯店、明治溫泉大飯店、谷野民宿、龍谷大飯店、統一渡假村、虹夕諾雅 谷關、惠來谷關溫泉會館等，均享有住宿最低6折起超值優惠價，暑假不一定要出國，來谷關度假不用搶機票便宜又好玩。

參山處指出，活動加碼舉辦抽奬送好禮活動，只要8月住宿谷關就有機會抽中免費入住虹夕諾雅 谷關、神木谷假期大飯店、谷關惠來、谷野會館及龍谷大飯店等高級溫泉旅館；9月初將抽出6名幸運兒，機會難得。

參山處也於臉書官網舉辦分享貼文抽獎活動，只要8月4日及8月13日現場市集拍照打卡，並在指定貼文分享、按讚，即可領取50元兌換券(各場限量100張)。線上粉絲只要分享指定貼文分享、按讚並tag2位朋友，就有機會拿到參山限量萬用洞洞板。