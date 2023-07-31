南投縣副縣長王瑞德歡迎大家跟著白爛貓遊南投。（曾雪蒨攝）

南投藝術旅圖展展前記者會今天在小朋友舞蹈中開場。（曾雪蒨攝）

白爛貓帶您遊南投！「2023南投藝術旅圖展」結合創意與文化，特別與當紅貼圖主角白爛貓合作，讓白爛貓與7名插畫家一起將南投觀光景點結合IP貼圖，帶領大家看著貼圖遊南投！這場首次將IP貼圖與景點結合的「藝術旅圖展」將自8月9日起在南投福興溫泉遊客中心登場，展期至9月24日止。

南投縣政府觀光處今天舉行「2023南投藝術旅圖展」活動前記者會，副縣長王瑞德說，用創意與文化設計推廣南投觀光旅行，正是縣府努力的目標。

王瑞德說，即將登場的「南投藝術旅圖展」是在父親節之後一天，8月9日起在埔里福興溫泉遊客中心展出，展出內容不但有白爛貓遊南投系列，還提供各種有趣的互動體驗，參展遊客可以跟白爛貓一起釣魚，或朝聖埔里大佛求隻幸運籤回家，展覽期間每個入場的遊客還可獲得白爛貓遊南投系列主題限量明信片，好看又好玩，歡迎大家一起跟著白爛貓遊南投。

值得一提的是，這次縣府特別和亞洲插畫協會、台灣漫畫工會等7位知名畫師合作，透過插畫創作，將南投7大觀光軸線擬人化，打造生動有趣的角色，例如「茶香工藝軸」由畫師希齊老師繪製俏皮可愛的茶葉少女，而出生南投的漫畫家阿姆羅則以在地邵族的服飾搭配日式粗獷漫畫人物風格，創造「日月潭觀光軸」主角，7大軸線各具特色，是藉由藝術推廣觀光旅遊的創新行銷手法，是展區的亮點。

配合這次與插畫家的合作，縣府也推出7大觀光軸線旅途集點活動。縣府觀光處指出，民眾前往福興溫泉遊客中心參觀展覽後，只要前往南投7大觀光軸線指定景點及合作商家參訪，就有機會獲得最新iPad及南投知名商家推出的伴手禮贈品。

除了即將登場的藝術旅圖展，縣府觀光處今年暑假還推出2023南投星空季、南投健行節、南投巧克力咖啡節、山城藝術節、單車漫遊、及南投溫泉季等活動，歡迎民眾到南投體會不一樣的旅遊樂趣。