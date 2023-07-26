警方飯店執勤活逮偽裝水泥工躲查緝的五條通

台中市警察局第二分局育才派出所日前到轄內一間飯店執勤，在逐間實施清查時，訝然發現有一名中年男子從無人入住房間走出，員警上前盤查，該男還辯稱是自己是飯店聘請的臨時水泥工，最後發現該名46歲石姓男子身上揹有台北、新北、士林等地方法院、地檢署多達五案通緝在身，旋即將該名男子逮捕歸案，並依法予以歸案。

46歲石姓通緝犯本月19日與友人相約入住位於北區五權路上的飯店，未料遇上第二分局員警至該飯店查案，石嫌疑似在房間內聽見員警無線電聲音及談話聲，心虛害怕遭逮，竟大膽地由房間窗戶外牆攀爬至鄰近的房間欲逃離查緝。

豈料石嫌一打開房間大門竟與員警及飯店工作人員正面對上，立馬退回房間中，唐突的舉動讓飯店人員察覺有異，員警上前盤查時，他一度躲在浴室不敢出來，石嫌怕被識破通緝犯身分，向員警謊稱自己是飯店聘請的臨時水泥工。

但員警發現該名男子神情恍惚，且說話含糊不清，行徑可疑，故請飯店工作人員進行查證，員工表示「不認識這個人！」員警深入清查，立馬讓身上揹著五案通緝的石男通緝犯身分現形，立即將他上銬依法逮捕。

第二分局強調，員警絕對不允許不法行為挑戰公權力，也呼籲民眾切勿藉故生端，員警對於犯罪行為絕不寬貸，對不法分子必將通通繩之以法，以維護市民安心的生活環境。