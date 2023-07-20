基隆市南榮路轄區有一老翁報案，懷疑其被假警察詐騙，員警立刻至現場了解。（基隆市警局提供／徐佑昇基隆傳真）

台灣近年詐騙案件眾多，詐騙手法層出不窮，詐騙集團現在更利用長輩也會使用社群軟體來假扮詐騙。基隆市警察局表示，轄下第一分局南榮路派出所於7月18日中午12時許，接獲報案稱有民眾疑似遭到詐騙，當下指派警員林韋丞、吳源智旋即前往現場了解。

警方表示，經警員到場關懷瞭解，63歲的簡姓老翁表示，其接獲一通自稱為戶政事務所人員之電話，告知老翁之個人資料已外洩遭他人盜用來辦理貸款事宜，故又將電話轉給自稱刑事警察局的「警官」，來協助處理個資盜用相關事項。

然而該「警官」卻在電話過程中不斷打探老翁身家狀況，老翁才疑有詐，但不知是否真的為詐騙，為求證遂報警請求警方協助。

後經警方至現場向老翁解釋，此為詐騙集團常見的冒用身分之手法，後續極有可能要求匯款，若再接獲此類電話，謹記「一聽、二掛、三查證」訣竅，以免受騙。老翁表示非常感謝警方積極協助，也因其有所警覺，才沒有因此遭受財產重大損失。

基隆市警局呼籲，民眾切勿輕信來路不明冒用身分者且不應隨意聽從對方指示，有疑問應即撥打110或165專線查證，避免上當受騙。