苗栗縣竹南鎮1名鄭姓女子因喜歡香港團體草蜢，近日得知草蜢將在今年10月間來台舉辦演唱會，鄭女立即購得演唱會門票後，不料，詐騙集團竟利用草蜢要辦演唱會的機會，在網路及通訊軟體上散布該團另外要辦見面會的假訊息，鄭女見到訊息誤以為真，前往銀行匯款7萬元要加入會員參加見面會，行員發現不對報警前來勸阻鄭女，成功保住鄭女積蓄。

苗栗縣政府為了加強阻詐成效，特別由縣政府提撥第2預備金共80萬元，作為各金融機構行員們成功阻詐的獎勵金，期望透過公私合力，來有效降低詐騙案件發生。

苗栗縣察局竹南分局警備隊副隊長林定正、竹南所警員杜欣諭、陳帛鴻、周柏頴等，日前接獲轄內竹南鎮玉山銀行通報稱有民眾疑似遭詐騙，請警方到場協助。

官警到場後發現行員正在向一名女子說明匯款的狀況，經上前了解原來是1名鄭姓女子，非常喜愛香港老牌團體草蜢，因草蜢將於今年10月來台在高雄舉辦演唱會，鄭女趕在開賣當日購得入場門票，準備屆時到高雄欣賞草蜢表演。

稍後，鄭女在網路上見到有人要舉辦草蜢見面會的訊息，經與對方加入Line聯繫，對方以名稱為Office的客服人員表示，粉絲們在購買門票後，只要再加入該公司會員，就可以參加見面會，入會費用則需7萬元。

鄭女不疑有它，前往玉山銀行準備欲匯款到對方提供帳戶，行員查覺有異關懷詢問，趕緊通知警方到場勸說後，經官警與行員耐心向鄭女解釋，這類手法也曾經發生過，切勿匯款，更應求證演唱會的售票單位，才讓鄭女相信原是一場騙局，停止匯款。

竹南警分局提醒民眾，參與偶像歌手演唱會是開心的事，然網路上充斥著假賣票及虛構見面會的詐騙內容，在交易前更應多加留意，若有疑問應主動洽詢主辦單位，或撥打165反詐騙專線、110報案電話查詢，以確保自身財產安全。