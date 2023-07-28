民眾黨總統參選人柯文哲明舉辦「募款」演唱會「KP Show」，但演唱會被民進黨質疑規避政治獻金法。柯文哲今無奈表示，賣票是透過網路訂票系統，是第三方支付，「我都不曉得這個要怎麼做文章？」很奇怪，這是網路購票，每一筆都有紀錄的。

而「館長」陳之漢昨自爆將擔任嘉賓，但陳之漢日前直播中公審716「公平正義救台灣」集會舉著柯文哲「歧視女性」手牌的女性，是否擔心受影響？柯說演唱會如果有人買票來看，當然是可以。

柯文哲表示，他倒覺得台灣社會最厲害的是韌性社會，每個人都可以有表達的自由，小女生在凱道上勇敢的表達意見，「我們認為這個不錯」，羅斯福的四大自由，第一條不就是言論自由嗎？

另外，8月6日的黨慶活動，原本要拍賣北市議員王世堅的腳踏車，卻決定不賣了，柯表示，王世堅的腳踏車，「他不是說什麼要賣前任的，被他講的都不好意思賣」，只好收起來。