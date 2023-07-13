孕婦腹痛遇臨檢身分竟是通緝犯，警開路送醫母子均安終落網。

新北市保安警察大隊員警本月9日凌晨在五股區攔檢車輛，攔查1輛自小客車時，查獲21歲陳姓女子因毒品案通緝中，但陳女先生表示，太太已懷胎6個月，因腹痛欲前往醫院急診，請求警方先讓妻子就醫。警方考量孕婦安危，隨即駕警車鳴警笛將陳女送醫，經醫師檢查確認無礙，警方才依法將陳女移送檢方。

警方表示，攔檢時發現駕駛林姓男子神色慌張有異，隨後即查出副駕駛座的陳女是台中地檢署發布的毒品通緝犯，林男焦急向員警求情，因為妻子已懷胎6個月，晚間在家中突然腹痛不適，才會半夜驅車趕往醫院。

員警得知，立即將陳女帶上巡邏車，沿路鳴笛開啟警示燈，火速於3分鐘內將陳女送達婦產科診所就醫，經醫生檢查，表示孕婦與胎兒均健康無礙。陳女供稱，因懷有身孕，所以才沒向地檢署報到。

警方確認陳女已無安全疑慮後，依法將陳女移送檢方歸案。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！