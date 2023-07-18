日前高雄某冰品店爆出集體食物中毒事件，其中一名受害者是懷孕30周的孕婦，吃冰後出現腹瀉、宮縮的症狀，未料竟然出現不少網友狂酸：「懷孕不能吃冰是常識」，讓婦產科醫師蘇怡寧氣到飆髒話，直說：「我實在不懂你們這些三姑六婆，怎麼會這麼無聊」，一番霸氣的言論讓不少媽咪看了覺得痛快。

高雄苓雅區六合路某知名冰店12日爆出食物中毒事件，多人食用八寶冰後，感染沙門氏桿菌，出現嘔吐、腹瀉的情況，截至今日下午4時許，累計有44人送醫療，其中還有懷孕30幾週的孕婦吃了冰品後，一直拉肚子、宮縮，一度以為即將臨盆。高雄市衛生局指出，冰店提供自製豆類及相關配料已檢驗出沙門氏桿菌陽性，住院患者人體檢驗亦檢出沙門氏桿菌陽性反應。

然而，消息曝光後，有網友在新聞粉專的貼文留言狂酸：「懷孕好像不能吃冰的食品，這是常識」、「孕婦本來就該忌口，不能一直吃冰啊，不然很傷害體內的寶寶！」讓婦產科醫師蘇怡寧看了相當火大，18日晚間在個人臉書粉專發文怒嗆：「自以為先知灼見的三姑六婆，你們可以解散了」。

蘇怡寧說，衛生局已經公布造成沙門氏桿菌感染的元凶是冰品配料，而不是冰品本身，「這類新聞只要是關鍵字有孕婦跟冰，自動就有人會高潮是怎樣？」他氣到飆髒話，認為這起事件明明有沒懷孕的人中毒症狀更嚴重，但酸民偏偏只批評孕婦，「我實在不懂你們這些三姑六婆，怎麼會這麼無聊」。

蘇怡寧反諷道：「孕婦就是活該要被你們這些人情勒，這個不能吃，那個不能吃，為了寶寶好所以都不能吃，所以孕婦就只能吃不斷重複高溫殺菌的太空食物包，關在無菌室喝實驗室二次過濾水就對了？」

貼文曝光後，一票網友拍手叫好，「看哪裡可以穿越，把那些人送回古代去」、「喝熱湯不傷寶寶嗎？我覺得被燙到比較痛」；也有過來人分享自身經驗，「我當時吃什麼吐什麼，只有冰不會吐」、「懷孕吃冰吃到生，小孩也很健康」、「每天都在吃冰的33周孕婦路過」、「我催生前一天還請先生買冰給我吃」。