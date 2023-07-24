羅大佑日前在高雄舉辦講座。（大右音樂提供）

羅大佑日前在高雄舉辦講座。（大右音樂提供）

羅大佑於上週末在高雄舉辦《回到愛河前——光陰的沙龍》系列講座，分別在愛河人間主題遊輪及高雄市立歷史博物館前，與樂迷們分享音樂路上不為人知的幕後故事，值得一提的是，週日活動現場下起傾盆大雨、甚至雷電交加，現場樂迷紛紛穿上雨衣，完全沒人暫時離席，讓羅大佑非常感動，稱現場歌迷是最棒的觀眾，暴雨中仍不離不棄。

羅大佑提及當年大學聯考考上中國醫藥學院，竟假裝跟父母爭取重考，事實則是與朋友合組樂團「，玩了整整1年後，沒想到他重考竟然仍考上中國醫藥學院，只好乖乖前去就讀。大學時一邊學醫一邊做音樂的羅大佑，畢業後曾落榜2次醫學執照，為了讓父母安心最後終於考上，他稱那是「一輩子最努力奮發的時候」，將當時苦讀心境寫成歌〈光陰的故事〉，這首讓人對於歲月逝去感到惆悵的經典歌，「誕生的背景就是一個考不上醫生執照的醫學生」。

隨後分享新歌〈愛河人間〉，羅大佑表示疫情期間回顧音樂路起源，最感謝的，就是熱愛音樂又開明的父親；想起自己在台中念書時，每當要從高雄去台中，父親總是載他到火車站，停好車後再陪他走到月台、親自送他上車，「父母的等待是永遠的，愛有很多種，但只有一種是獨一無二『單方向』的，就是父母的愛」。

2012年羅大佑的女兒誕生，他親自感受到這樣的情感，相隔14年再度發行的專輯《家(III)》，也是源自於對女兒的責任心，「激發了男人的鬥志，再次讓我有了創作的動力」；新專輯中收錄的〈伴侶2020〉，則是他在疫情期間有感而發的改編作品，「真正的愛是不要講出口的，高雄人也不善表達，但高雄人心善，彼此都是彼此的伴侶，互相守望、互相照顧，疫情期間會想起一些應該做卻沒有做的事，想把『愛』傳遞給下一代，是比什麼都重要的事情」。