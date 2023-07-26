台中市和平警分局昨前往公告警戒區域谷關七雄等多處登山口拉起封鎖線。（和平警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市和平警分局昨前往公告警戒區域谷關七雄等多處登山口拉起封鎖線。（和平警分局提供／陳淑娥台中傳真）

杜蘇芮颱風夾帶豐沛雨量快速接近台灣，中央氣象局25日發布海、陸上颱風警報，台中市和平警分局昨前往公告警戒區域谷關七雄等多處登山口拉起封鎖線，不過，仍有不少民眾欲上山，共計勸阻24件55人。

杜蘇芮颱風來襲，和平警分局成立災害應變中心，昨上午前往公告警戒區域之谷關七雄(八仙山、白毛山、東卯山、唐麻丹山、屋我尾山、波津加山、馬崙山登山口)、志佳陽山、大小劍山、閂山、南湖大山、雪山、橫嶺山、鳶嘴山及捎來山等登山口拉起封鎖線，禁止民眾入山。

和平警分局指出，自昨上午10時50分起在登山口拉起封鎖線後，在各登山口已勸阻欲入山民眾計24件55人；同時提醒大家，按公告規定若違反經勸離仍不離去者，得依行政執行法第27條規定，以間接強制或直接強制方式執行之。

和平警分局呼籲，中央氣象局發布杜蘇芮颱風期間，請民眾勿入山從事登山活動，以維自身安全；另居住山區或低窪地區居民，應做好防颱準備，確保生命財產安全。