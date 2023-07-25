杜蘇芮來勢洶洶 台中市明天正常上班上課 19:382023/07/25 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 氣象局預報員羅雅尹表示，杜蘇芮正在接近呂宋島北部海面，現在也是它往北轉折的過程。（氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 杜蘇芮颱風來勢洶洶，恐帶來致災性大雨。台中市政府今天傍晚宣布，根據中央氣象局預報資料，台中市明日未達停班停課標準，照常上班、照常上課。 杜蘇芮颱風影響 南橫公路梅山口至向陽路段預警性封閉 中颱杜蘇芮陸警發布 岸巡對花蓮沿海禁限區域拉封鎖線 杜蘇芮颱風來襲 鍾東錦要求苗縣府各局處提高警覺 #杜蘇芮 #來勢洶洶 #台中市 #颱風假 #上班 也許您會感興趣 推薦閱讀 杜蘇芮來襲小三通明起停航兩天 暴風圈預計27日15時抵金門 13:512023/07/25 生活 5縣市颱風假機率高 杜蘇芮最新路徑 「最強右眼」掃南台灣 16:342023/07/25 生活 杜蘇芮颱風恐致災 國軍1160名救災官兵待命救援 15:482023/07/25 生活 南投明照常上班上課 許淑華坐鎮應變中心嚴防「杜蘇芮」 18:152023/07/25 生活 宜蘭颱風假也掰了 各機關學校可自行決定是否上班上課 19:112023/07/25 生活 備戰「杜蘇芮」陳其邁：「這天」決定是否放颱風假 12:502023/07/25 生活 雨區擴大！杜蘇芮外圍環流掃進來 4縣市大雨特報 19:122023/07/25 生活 中颱杜蘇芮來勢洶洶 5座滯洪池排除水位待命 11:562023/07/25 生活 放假更頭痛！杜蘇芮路徑「高雄人最討厭」：像拿武器殺進來 12:372023/07/25 生活 不斷更新》屏東、台南宣布明上班上課 全台停班停課一覽 17:122023/07/25 生活 杜蘇芮暴風圈侵襲率「最高92％」5縣市有望放颱風假 09:052023/07/25 生活 杜蘇芮颱風來勢洶洶出遊注意！ 這3座森林遊樂區預警休園 14:372023/07/25 生活 杜蘇芮颱風侵台 台東熱氣球活動5場次取消 12:112023/07/25 生活 杜蘇芮來襲 屏東首當其衝一級開設 預估26日風雨最大 14:282023/07/25 生活 杜蘇芮升級「超級颱風」撲菲律賓 雨勢驚人！台灣剉咧等 11:242023/07/25 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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