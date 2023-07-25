杜蘇芮颱風來勢洶洶，恐帶來致災性大雨。台中市政府今天傍晚宣布，根據中央氣象局預報資料，台中市明日未達停班停課標準，照常上班、照常上課。

杜蘇芮颱風影響 南橫公路梅山口至向陽路段預警性封閉
中颱杜蘇芮陸警發布 岸巡對花蓮沿海禁限區域拉封鎖線
杜蘇芮颱風來襲 鍾東錦要求苗縣府各局處提高警覺
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