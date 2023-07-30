台中市在市政府全力推廣下努力發展足球運動，從2020年起推展「迷你足球深耕計畫」，深入全市29個行政區進行巡迴教學，累積超過2萬人次參與活動，30日在清水牛埔仔運動公園舉辦「社區足球節」，吸引逾百名熱愛足球的小朋友參加，再次展現台中地區迷你足球的熱潮。

中華民國校園社區運動聯盟協會秘書長張武業指出，足球深耕計畫強調結合在地特色，營造足球嘉年華概念，台中市率全國之先引進執行、積極扎根基層，對於推動足球相當用心，加上本日活動相當豐富，充分展現台中海線社區對足球的熱血。

參與的小朋友范宇辰受到哥哥張和諺影響，開始踢球一年多，平常也接觸直排輪、曲棍球項目運動，他認為因為足球訓練使得自己腳力及體力更好，連帶幫助其他項目表現也提升。

台中市運動局局長李昱叡代表市長盧秀燕到場，鼓勵大家積極參與足球培養興趣，享受運動帶來的快樂與健康，李昱叡並說，市長盧秀燕將足球列為重點運動發展項目之一，這次見證清水成功舉辦「社區足球節」，參與的孩童連年增加，顯見迷你足球已逐步在海線基層扎根，支持人才養成的能量持續增加。

主辦單位中華民國校園社區運動聯盟協會在現場安排多項有獎闖關活動，讓更多小球員體驗學習足球的樂趣，也帶動他們投入在學習過程中，台中市運動局接下來的足球深耕計畫，規劃於9月1日到11月1日期間前進基層教學，各班安排每周進行1堂足球課程、為期5周，巡迴台中29個行政區，預計授課班數達350班，報名時間為8月1日上午9點到8月20日下午6點止，歡迎各單位踴躍報名參加。